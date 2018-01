Dilma reunirá equipe econômica no dia 28 após passar Natal em Porto Alegre

A presidente Dilma Rousseff vai passar o Natal com a família em Porto Alegre, mas retorna à Brasília já na segunda-feira, 28, para se reunir com a nova equipe econômica. Nesta quarta-feira, 23, a presidente cumpre agenda no Rio de Janeiro, mas não se sabe ainda se ela retorna à capital ou segue direto para Porto Alegre.

É muito provável que os últimos compromissos da presidente Dilma antes do Natal sejam nesta quarta-feira, no Rio, onde a presidente participa, às 10h, da inauguração do parque aquático construído para os Jogos Olímpicos de 2016. A presidente não confirmou, entretanto, se retorna à Brasília ou se segue para Porto Alegre, onde fica para o Natal.

Além de passar a data com a família, Dilma quer estar em Porto Alegre para o provável nascimento do neto. A filha única da presidente, Paula Rousseff, está no fim da gestação e pode dar à luz nesta semana.

Mas os compromissos familiares não serão empecilho para manter a equipe econômica afinada. Já no dia 28, a presidente vai se reunir com ministros e a nova equipe para "uniformizar" o discursos e preparar o pacote de medidas que ela pretende apresentar ao Congresso na volta do recesso parlamentar, em fevereiro. A reunião foi confirmada pelo ministro-chefe da Casa Civil, Jaques Wagner.