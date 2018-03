Dilma: Reunião com ministros discute pactos e reforma

A presidente Dilma Rousseff interrompeu a reunião ministerial que teve no fim da tarde e, numa conversa com jornalistas, disse que o encontro tem como objetivo aprofundar as discussões de cinco pactos firmados com os governadores. "É uma reunião que está sendo baseada nos cinco pactos", disse.

Segundo ela, é preciso estar atento à robustez fiscal do País. "Isso significa maior controle da inflação", afirmou.

"O centro dessa reunião também é a reforma política", explicou. Para Dilma, as manifestações devem ser entendidas corretamente. A presidente disse que é preciso entender o que acontece no Brasil e no resto do mundo. "A primavera árabe também não é o nosso caso", explicou. De acordo com Dilma, a luta é por mais direitos e representatividade.

DAIENE CARDOSO, EDUARDO CUCOLO, RAFAEL MORAES MOURA E RICARDO DELLA COLETTA