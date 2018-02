Dilma reúne-se novamente com o Conselho Político A presidente Dilma Rousseff reúne novamente o Conselho Político, grupo formado por presidentes e líderes dos partidos da base aliada ao governo no Congresso Nacional, nesta segunda-feira, 25, às 18h. Em sete dias, esta é a segunda reunião que Dilma mantém com o grupo de parlamentares.