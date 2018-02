Dilma reúne-se com o ministro dos Transportes A presidente Dilma Rousseff reúne-se nesta terça-feira, 17, com o ministro dos Transportes, César Borges, no Palácio do Planalto. O encontro está agendado para as 9h30. Ontem, o ministro já esteve reunido com a presidente e a ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, tratando de questões relativas às concessões de rodovias.