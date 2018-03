Dilma reúne-se com governadores anfitriões da Copa A presidente Dilma Rousseff está reunida, na tarde de hoje, com prefeitos e governadores das cidades que sediarão a Copa do Mundo de 2014. O prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, e os governadores do Rio Grande do Sul, Tarso Genro; do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral; e do Ceará, Cid Gomes, não estão presentes. Todos foram convidados no dia 25 de maio. Os três governadores ausentes estão em viagem ao exterior.