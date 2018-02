Dilma reúne governadores para discutir mobilidade no PAC A presidente Dilma Rousseff vai receber governadores e prefeitos para tratar de ações de saneamento, asfaltamento e mobilidade urbana. A reunião está marcada para 11h30 no Palácio do Planalto e também contará com a presença do ministro das Cidades, Aguinaldo Ribeiro. Alguns governadores já chegaram para o encontro, entre eles Eduardo Campos, de Pernambuco, e Cid Gomes, do Ceará, ambos do PSB.