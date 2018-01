Dilma reúne 12 ministros e líderes do governo para reunião da coordenação política

Brasília - Com a necessidade de discutir a reforma administrativa, a reunião de coordenação política comandada pela presidente Dilma Rousseff conta com a presença 12 ministros, além do vice-presidente Michel Temer e de líderes do governo no Congresso. Os líderes do governo no Senado, senador Delcídio do Amaral (PT-MS), na Câmara, deputado José Guimarães (PT-CE), e no Congresso, senador José Pimentel (PT-CE), também estão no encontro com Dilma, que começou às 10h30 desta segunda-feira (21).



A junta orçamentária, composta pelos ministros da Fazenda, Joaquim Levy; da Casa Civil, Aloizio Mercadante; e do Planejamento, Nelson Barbosa, está presente no encontro. Os outros ministros são: Aldo Rebelo (Ciência e Tecnologia), Edinho Silva (Secretaria de Comunicação Social), Eduardo Braga (Minas e Energia), Eliseu Padilha (Aviação Civil), Gilberto Kassab (Cidades), Jaques Wagner (Defesa), Miguel Rossetto (Secretaria-Geral), Ricardo Berzoini (Comunicações) e José Eduardo Cardozo (Justiça).