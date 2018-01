Dilma retorna ao Brasil após participar da Celac A presidente Dilma Rousseff saiu de Havana no final da noite desta terça-feira, 28, no horário do Brasil, em direção a Brasília. A presidente retorna após fazer um discurso contundente na II Cúpula da Comunidade de Estados Latino Americanos (Celac) em que chamou de "anacrônica" a exclusão de Cuba dos fóruns regionais e multilaterais.