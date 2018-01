Dilma retorna a Brasília depois de cumprir agenda no RS

Ao chegar ao Alvorada, a presidente brincou com o neto, enquanto caminhava do heliponto para as instalações do palácio.

A agenda de Dilma para a próxima semana prevê entrevista a emissoras de rádio do Rio Grande do Sul na segunda-feira, às 8h30. A presidente também vai gravar um pronunciamento de Natal, antes de viajar, na quinta-feira, para a Base Naval de Aratu, na Bahia, onde passará a virada de ano.

Dilma foi flagrada nesta sexta na capital gaúcha com o neto de três anos no colo, em vez de colocá-lo na "cadeirinha" - a infração é considerada gravíssima pelo Código de Trânsito Brasileiro. A presidente pediu desculpas pelo episódio na sua conta pessoal no microblog Twitter.