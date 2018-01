Dilma retorna a Brasília após fim de semana com os netos no RS

A presidente Dilma Rousseff deixou a capital gaúcha na tarde deste domingo (7), após passar o fim de semana com a família, que mora na cidade. O avião presidencial decolou da base aérea de Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, por volta das 17 horas.

Dilma chegou a Porto Alegre na sexta-feira (5) à tarde. Sem compromissos oficias, ela se dedicou à filha, Paula Araújo, e aos netos, Gabriel, de 5 anos, e Guilherme, que completa um mês de vida neste domingo. Avó coruja, a presidente intensificou as visitas à capital gaúcha desde que o novo integrante da família nasceu.

Neste fim de semana, Dilma também acordou cedo para manter a rotina de exercícios que segue em Brasília. Tanto no sábado como no domingo, por volta das 6 horas, ela pedalou ao lado de seguranças na zona sul de Porto Alegre, onde tem apartamento. Neste domingo, alguns ciclistas reconheceram a presidente e tiraram uma selfie com ela na ciclovia que contorna a orla do Guaíba. A foto fez sucesso nas redes sociais.

Até a tarde deste domingo, a presidente não tinha compromissos oficiais previstos na segunda nem na terça-feira, mas ela deverá acompanhar de perto as ações para combater o mosquito Aedes aegypti, transmissor de dengue, zika vírus e chikungunya. Preocupada com as informações sobre a possibilidade de o zika ser transmitido pela saliva e pela urina, Dilma pediu aos seus ministros que encurtassem o feriado do carnaval e estivessem em Brasília no início da semana.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

De acordo com a agenda divulgada pelo Palácio do Planalto, o próximo compromisso de Dilma é na quarta-feira (10). Às 15 horas, ela recebe representantes do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil. Às 17h, se reúne com o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, Edinho Silva.