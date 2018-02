Dilma retoma parte de avaliação anterior a manifestações

O patamar, contudo, ainda está longe daqueles que ela vinha registrando desde o início do governo, geralmente acima de 50 pontos percentuais. Em março deste ano, por exemplo, Dilma bateu na casa dos 63% de avaliação positiva.

A título de comparação, a atual avaliação boa ou ótima do governo Dilma é maior da registrada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em setembro de 2005, poucos meses após a denúncia do ex-presidente do PTB Roberto Jefferson do mensalão. Naquela época, Lula registrava apenas 29% desse indicador.

No mesmo período de mandato, com 2 anos e 9 meses de gestão federal, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, na sua segunda gestão, teve o governo pior avaliado. Em setembro de 2001, apenas 24% consideraram bom ou ótimo o modo de governar de FHC.

O levantamento foi realizado entre os dias 14 e 17 de setembro, com 2.002 pessoas entrevistadas em 142 municípios.