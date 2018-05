Dilma retoma gerência de programas do governo

O retorno à cena política de Dilma - candidata preferida do presidente para a disputa de 2010 - ocorre no momento em que Lula comemora a recuperação do Produto Interno Bruto (PIB) e as evidências de que o Brasil passou pelas turbulências da crise financeira internacional.

Em maio, Dilma interrompeu sua agenda sobrecarregada no governo para iniciar um tratamento contra o câncer. No último mês, quando ainda se recuperava e fazia exames, ela gastou boa parte do tempo na elaboração dos projetos de exploração do óleo na camada pré-sal. Foi o próprio Lula quem recomendou que ela tirasse pelo menos uma semana de folga para recuperar energias.

A ministra esteve hoje com Lula em Roraima para inauguração de uma ponte ligando o Estado à Guiana. Na próxima sexta-feira, ela entrará novamente no Air Bus da Presidência para o conflagrado Rio Grande do Sul, onde a governadora tucana, Yeda Crusius, enfrenta processo de impeachment. Dilma e Lula visitam as obras de melhoria da BR-448, entre os municípios gaúchos de Canoas e Sapucaia do Sul.

Em seguida, eles inauguram uma usina hidrelétrica em Caxias do Sul.

Sempre na cola de Lula, ela participa na quarta-feira da festa de 45 anos do IPEA, instituto de pesquisas do governo. Na quinta, Dilma deve se reunir com os governadores da região amazônica para discutir obras do PAC e projetos ambientais. Ainda na quinta-feira, ela estará ao lado de Lula numa solenidade de envio ao Congresso do projeto de lei do zoneamento da cana-de-açúcar, que prevê expansão da cultura, mas impede novas lavouras no Pantanal e na Amazônia.