Dilma retoma discurso de que 'a verdade vencerá'

No início de seu discurso, diante de uma plateia de cerca de cinco mil simpatizantes, Dilma relembrou sua trajetória política ao lado dos petistas Tarso Genro e Olívio Dutra, que falaram antes dela no evento - o primeiro concorre à reeleição ao governo do Estado e o segundo, ex-governador gaúcho, é candidato ao Senado. O presidente do PT, Rui Falcão, também estava no palco, assim como o ministro Ricardo Berzoini, da Secretaria de Relações Institucionais.

A presidente disse que em seu palanque não há espaço para aqueles que ficam "azarando" o Brasil. "Tem gente que azara, faz olho gordo", revelou, sem mencionar nomes. Em outro momento, ela falou que não citaria o nome dos adversários "nem morta", assim como faz o ex-presidente Lula.

"Nós, neste palanque, somos aqueles que reduzem impostos da cesta básica e da folha de pagamento para poder empregar mais", afirmou. "Os arrochadores de salário não estão aqui."

Como tem feito nos eventos de campanha, Dilma exaltou programas sociais do governo federal, como o Minha Casa Minha Vida e o Prouni e Pronatec. Segundo ela, o governo cumpriu a meta que estipulava para o Pronatec no Brasil, de 8 milhões de matrículas. Só o Rio Grande do Sul foi responsável por 500 mil.

"Antes do meu governo e do governo do Lula esse número era muito menor, porque nós no governo federal estávamos proibidos de investir em escola técnica", disse. Neste momento, Tarso lembrou a presidente de que a proibição advinha de uma lei criada pelo tucano Fernando Henrique Cardoso.

Mais cedo, Dilma visitou a estação Fenac do sistema de trem metropolitano de Porto Alegre. Ela entrou no vagão com militantes e percorreu duas paradas, antes de falar com a imprensa. Amanhã ela tem nova agenda de campanha no Rio Grande do Sul.

A presidente também enfatizou a intenção de ver a rodovia Norte-Sul chegar ao Porto de Rio Grande. O discurso de Dilma Rousseff durou cerca de 30 minutos. Ao término, a presidente pediu que os eleitores votem nos candidatos do PT e coligação para manter o crescimento do Estado gaúcho e do Brasil. "Asseguro que vamos entregar um Rio Grande mais próspero, moderno e inclusivo", disse.

Neste sábado, 23, Dilma Rousseff cumpre mais uma agenda pela manhã em Porto Alegre com prefeitos, vice-prefeitos e lideranças que compõem a coligação. Durante a tarde, ela irá gravar material de campanha em solo gaúcho.