Dilma retira indicação de embaixador na Suécia

O Palácio do Planalto acredita que Biato, apesar de não estar na embaixada brasileira em La Paz quando o senador Roger Pinto Molina foi retirado pelo encarregado de negócios, Eduardo Saboia, tem envolvimento no caso. E, mesmo se não tiver relação direta com a fuga, a presidente o culpa por ter autorizado a entrada do senador sem ter consultado o Itamaraty, apresentando o governo com um fato consumado.

Biato foi nomeado em junho para embaixada em Estocolmo como parte de uma negociação com o governo da Bolívia. A chancelaria do país alegava dificuldades para trabalhar com Biato, que chegou a ser deixado de fora de reuniões em que participaram o ex-chanceler Antonio Patriota e seu colega David Choqueuanca. O agrèment foi concedido em 26 de junho, mas a sabatina na CRE, obrigatória, ainda não tinha sido marcada.

O diplomata estava de férias desde o 17 de agosto, quando Saboia assumiu interinamente como encarregado de negócios. Ele nega qualquer participação de Biato e afirma que o comunicou apenas quando chegou com Roger Pinto Molina a Corumbá (MS).