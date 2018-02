Dilma ressalta necessidade de investir em aeroportos

Os investimentos previstos para a Copa do Mundo e para as Olimpíadas que serão realizadas no Brasil em 2014 e 2016, respectivamente, serão feitos, segundo Dilma, para beneficiar a população das regiões envolvidas com ganhos permanentes. "Os investimentos previstos para a Copa do Mundo e para as Olimpíadas serão concebidos de maneira a dar ganhos permanentes de qualidade de vida em todas as regiões envolvidas. Este princípio vai reger também nossa política de transporte aéreo", destacou.