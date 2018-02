Dilma responde a questionário do Censo 2010 A presidente eleita, Dilma Rousseff, respondeu hoje ao questionário simplificado do Censo 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no Centro Cultural do Banco do Brasil (CCBB), onde funciona o governo de transição. O prazo para a coleta de dados do IBGE terminou no dia 31 de dezembro, mas a petista foi recenseada hoje na fase denominada de supervisão de setores. As últimas entrevistas promovidas pelo instituto terminam amanhã.