Dilma responde a Aécio e diz que foi 'tirada de MG'

"Acho interessante falar em ''nós mineiros'', porque a ditadura me tirou de Minas Gerais. E aí eu fui acolhida no Rio Grande do Sul. Agora, lá no Rio Grande do Sul, também as pessoas que não gostam de mim dizem que não sou gaúcha. Que não sou gaúcha acho que fica um pouco óbvio porque ninguém fala ''ocê'' no Rio Grande do Sul nem fala ''uai''", comentou a presidente. "Mas também eu já misturei um pouco porque eu falo ''barbaridade''. Eu sou essa mistura e essa mistura tem um ponto de partida que é essa Praça da Liberdade. Em todos os sentidos. Acho que aqui Minas Gerais nós soubemos sempre o valor dessa palavra", completou a presidente, pouco depois de dar um passeio a pé pela praça onde está situado o CCBB. Em nenhum momento, porém, a presidente citou Aécio, que criou o circuito cultural na praça e cuja lembrança ficou por conta de seu sucessor no governo mineiro, o também tucano Antonio Anastasia.