Dilma repete tática de comparação entre Lula e FHC A ministra chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, pré-candidata à Presidência da República, repetiu no início da tarde de hoje a estratégia de comparar o governo Lula ao de seu antecessor, o tucano Fernando Henrique Cardoso. Em discurso na abertura do 37º Congresso Brasileiro de Agências de Viagens (Abav), Dilma afirmou: "quando se olha para trás e compara o Brasil de 2009 com o Brasil de 2002 (último ano do governo FHC), podemos pedir a vocês que confiem cada vez mais no nosso querido Brasil".