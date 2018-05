Dilma relevou críticas de Gerdau, diz interlocutor

"O Gerdau tem crédito na casa", comentou um interlocutor de Dilma, ao lembrar que ele foi o defensor número um da presidente e da empresa, na questão da Petrobras, não se esquivando de revelar os detalhes das reuniões do conselho da estatal, do qual participava. "Ele pode dizer o que quiser", emendou o interlocutor, lembrando que todas as afirmações de Gerdau já eram de conhecimento da presidente.

Gerdau criticou a insistência do Brasil em se aproximar do Mercosul, sugeriu que o próximo governo brasileiro tenha apenas seis ministérios a chegou a admitir que a população se rebele diante da falta de infraestrutura e da qualidade dos serviços do País, durante palestra para os participantes da 27ª edição do Fórum da Liberdade, na terça-feira, em Porto Alegre. Gerdau preside a Câmara de Políticas de Gestão do governo.