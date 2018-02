Dilma rejeita 'ficha suja' em campanha petista A pré-candidata do PT à Presidência, Dilma Rousseff, disse hoje considerar "absolutamente impossível" ter em sua campanha um político com ficha suja. Apesar de definir como "bastante consistente" o projeto de lei conhecido como "Ficha Limpa", proibindo a candidatura de quem for condenado pela Justiça, Dilma afirmou que a proposta não deve ter validade para a próxima disputa.