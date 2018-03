Dilma reitera ser contrária ao controle social da mídia A candidata do PT à sucessão presidencial, Dilma Rousseff, voltou a descartar hoje que seja favorável ao controle social dos meios de comunicação. "Particularmente, eu acho que em qualquer segmento não se trata de controle social, mas de controle público. E isso existe hoje no Brasil, como por exemplo o marco regulatório no setor de petróleo e de energia elétrica", disse Dilma, em campanha na cidade de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo.