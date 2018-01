Dilma reitera em MG disposição do governo em rever royalties

OURO PRETO - Na data comemorativa à Inconfidência Mineira, a presidente Dilma Rousseff reiterou nesta quinta-feira, 21, em Ouro Preto (MG), a disposição do seu governo de rever os royalties pagos pelas empresas pela exploração mineral no País. A convite do governador Antonio Anastasia (PSDB), Dilma foi a oradora oficial da tradicional solenidade de entrega da Medalha da Inconfidência e foi agraciada com o Grande Colar, maior comenda do Estado. A cerimônia não contou com a presença do senador Aécio Neves (PSDB).

Ao defender no evento a "devida compensação" pela exploração mineral, a presidente atendeu às expectativas do governador mineiro, que encampou a revisão da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (Cfem) como uma de suas principais bandeiras. "Eu mais uma vez externo aqui o meu compromisso com o envio do marco regulatório do setor da mineração", afirmou Dilma, em discurso que encerrou a solenidade.

"Não é justo, nem tampouco contribui para o desenvolvimento do Brasil que os recursos minerais sejam daqui tirados e não haja a devida compensação. Esta compensação é condição para que as novas reservas naturais tenham um sentido, que não se concentre nas mãos de poucos, mas se difunda por toda sociedade."

A fala de Dilma foi precedida por apelos nesse sentido. O prefeito de Ouro Preto, Ângelo Oswaldo (PMDB), classificou um novo marco regulatório como "um marco histórico" do "primeiro mandato" de Dilma. E disse que a revisão da Cfem é "uma das maiores conquistas da economia brasileira prestes a se efetivar."

Anastasia observou o contexto da Inconfidência Mineira para reclamar que a atual compensação pela exploração mineral não tem sido justa com os municípios mineiros. "Esta é a prioridade do nosso estado."

O novo Código Brasileiro de Mineração ainda está em gestação no governo, mas qualquer proposta de elevação Cfem depende de parecer do Ministério da Fazenda. Autoridades do governo já indicaram que a medida está vinculada à avaliação dos tributos incidentes no setor para que seja mantida a competitividade das empresas e dos produtos nacionais.

A Cfem é uma espécie de royalty que as mineradoras pagam aos municípios, Estado e União pelo direito de explorar as riquezas minerais. Dos recursos arrecadados com a compensação, as prefeituras ficam 65%; Estados e Distrito Federal com 23% e 12% são direcionados para a União. A compensação é calculada sobre o valor do faturamento líquido obtido na venda do produto mineral e as alíquotas variam de 0,2% a 3%, de acordo com o tipo de minério a ser explorado. No caso do minério de ferro, a alíquota é de 2%.

Em fevereiro, durante reunião de trabalho no 12º Fórum de Governadores do Nordeste - do qual Anastasia participou como convidado -, em Sergipe, Dilma prometeu encaminhar ao Congresso até o meio do ano proposta de revisão dos royalties.

Democracia. A presidente citou também Tancredo Neves - "outro mineiro amado nacionalmente", como Tiradentes - e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para dizer que "o resgate da pobreza equivale também a uma verdadeira emancipação política". Mais uma vez, destacou que considera o Brasil uma das maiores democracias do mundo. "Os brasileiros e brasileiras que como eu sofreram na pele os efeitos da privação da liberdade sabem o quanto a democracia institucional faz falta quando desaparece", observou. "Queremos a democracia em sua complexa inteireza. Uma democracia feita de eleitores e também de cidadãos plenos. Nesse caminho se entrelaçam o desenvolvimento e a inclusão."