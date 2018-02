Dilma: regulamentação da mídia deve passar por 'grande negociação'

SEUL (Coreia do Sul) - A presidente eleita, Dilma Rousseff, afirmou que qualquer projeto de regulamentação da mídia, como o que foi proposto pelo ministro da Comunicação, Franklin Martins, "com ou sem consenso", deve passar por uma ampla discussão. "Olha, eu não falo a respeito do que fala o ministro. Eu não faço avaliação. O que acredito é que, como em qualquer processo, tem de haver uma grande negociação."

Nesta quinta-feira, 11, durante entrevista à imprensa no hotel em que está hospedada em Seul, na Coreia do Sul, a presidente eleita disse que primeiro quer ver o projeto. "Deixa aparecer o projeto para eu avaliá-lo. Não tem lei, não tem projeto ainda. Nada me foi entregue."