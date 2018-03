Dilma refuta ligações com quebra de sigilo de tucano A candidata do PT à Presidência da República, Dilma Rousseff, reagiu hoje com contrariedade às insinuações sobre envolvimento de petistas na quebra de sigilo fiscal do vice-presidente do PSDB, Eduardo Jorge Caldas. Ao ser questionada, em entrevista ao programa "3 a 1", da TV Brasil, se a equipe de sua campanha estaria produzindo dossiês contra os tucanos, Dilma não escondeu a irritação.