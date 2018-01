Dilma reforçou ajuste e crescimento no discurso, diz Levy

O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, afirmou que no discurso de posse, no plenário do Congresso, a presidente Dilma Rousseff buscou o compromisso de todos para o ajuste fiscal, a vigilância sobre a inflação e a necessidade de crescimento econômico.

"O ajuste das contas públicas, o crescimento econômico e a geração de empregos são responsabilidade de todos nós", afirmou Levy, logo depois do encerramento da sessão do Congresso que deu a segunda posse à presidente Dilma. Ele afirmou que a fala da presidente mostrou que o triunvirato econômico - ele, Nelson Barbosa (Planejamento) e Alexandre Tombini (Banco Central) - não agirá sozinho para dar conta de tudo.

"Todos nós estamos engajados no ajuste e na recuperação econômica. Meu colega Armando Monteiro (Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior) tem conhecimento técnico de primeira qualidade. A ministra da Agricultura (Kátia Abreu) também."

Levy disse ainda que Dilma deu, no discurso, orientação clara sobre os compromissos imediatos: "crescimento, mais empregos e qualidade de vida". Ele lembrou que a presidente disse que tem coragem para fazer. "É exatamente isso. Como no discurso da presidente, temos de ter coragem de fazer. Essa é nossa missão".