Dilma reforça necessidade de parcerias com prefeitos A candidata a presidente pelo PT, Dilma Rousseff, acentuou ontem, em Curitiba, durante discurso a cerca de 200 dos 399 prefeitos paranaenses que nada vai se conseguir no País se não houver parcerias "estreitas" com as prefeituras. "Elas se manifestaram aqui no Paraná", disse a candidata.