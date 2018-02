Dilma reforça necessidade de desenvolver o País

"Temos consciência que nós (União, Estados e municípios) temos uma função em comum, que é o desenvolvimento do País e a garantia de condições de vidas melhores para os brasileiros e de mais oportunidades para eles", disse a presidente.

"Tem que ter visão de médio prazo. Se olharmos em um horizonte de 10 anos, qual é a projeção que fazemos do nosso caminho? Queremos chegar a um momento em que o País se transforme em uma nação verdadeiramente desenvolvida. E isso nós vamos conquistar, não só quando superarmos a pobreza extrema, mas sobretudo quando nós tivermos a capacidade de ter duplicado a nossa renda per capita", disse, defendendo que o Brasil precisa ter uma visão de médio prazo.

A ministra do Planejamento, Miriam Belchior, falou do papel dos governadores e prefeitos. "Cada governador, cada prefeito, tem de ter uma equipe junto do seu gabinete para acompanhar a execução das obras do PAC", defendeu. Também participam da reunião a ministra do Planejamento, Miriam Belchior, o ministro das Cidades, Aguinaldo Ribeiro, e a ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, além da ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Ideli Salvatti.

Entre os 16 governadores presentes, está o de Pernambuco, Eduardo Campos (PSB-PE), provável candidato na disputa pelo Planalto com a presidente Dilma, em 2014. Também do PSB, está presente o governador Cid Gomes, do Ceará, que já manifestou apoio à reeleição de Dilma. Do PT, Tião Viana (AC), Agnelo Queiroz (DF) e Jacques Wagner (BA). Da oposição, estão presentes Geraldo Alckmin (SP), Marconi Perillo (GO) e Antonio Anastasia (MG).

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Foi publicado no Diário Oficial da União desta quarta relação de mais de cem projetos aprovados pelo governo federal no âmbito do Projeto de Aceleração do Crescimento (PAC 2).