Dilma reforça compromisso de entregar 2,750 mi de casas

Segundo Dilma, com a entrega de 2,5 mil moradias para a cidade, o total de casas entregues chegará a 12,6 mil. "A Caixa Econômica Federal administra e nós subsidiamos o programa. Temos mais 9,3 mil moradias contratadas e estão em diferentes fases. Quando encerrar esse período teremos 21,9 mil moradias aqui em São José do Rio Preto", disse. "Significa, multiplicando por 4, 87 mil pessoas", complementou.

Ferrovia

A presidente afirmou também que o projeto do contorno ferroviário de São José do Rio Preto vai entrar na terceira fase do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 3), previsto para ser iniciado em agosto. O projeto retira os trilhos da área urbana da cidade. É uma demanda crescente na região, pois aconteceram recentemente acidentes com descarrilhamentos, com mortos e feridos.

Segundo Dilma, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DnNIT) cancelou o primeiro contrato para realização da obra, pois ele previa um "contorno pequeno" que levava apenas à Ferrovia Norte-Sul. "Olhando o todo, vimos que não dava para fazer contorno pequeno coisa nenhuma", disse a presidente, explicando que a obra agora contemplará um contorno de quatro quilômetros, atendo aos municípios de Cedral e Mirassol, além de Rio Preto.

Duplicação

A presidente também falou sobre a duplicação da rodovia federal BR-153, que liga as cidades de Marabá (PA) e Aceguá (RS), que é parte do PAC 2. Dilma disse esperar o resultado da homologação da obra pelo DNIT para o início de maio, com previsão para assinatura do contrato em junho.

Como essa licitação é em Regime Diferenciado de Contratações (RDC), o projeto poderá ser feito em três meses e imediatamente se começa a obra, afirmou a presidente. A expectativa é de conclusão dos trabalhos em dois anos, acrescentou.