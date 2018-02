Dilma: 'Reconhecemos em Chávez um amigo do Brasil' No início de seu discurso no 11º Congresso Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, em Brasília, a presidente Dilma Rousseff lamentou a morte do presidente venezuelano Hugo Chávez. Dilma disse que hoje o continente perdeu "um grande latino americano". "Essa morte deve encher de tristeza todos os latino americanos e os centro americanos", afirmou, pedindo em seguida um minuto de silêncio em memória ao líder venezuelano.