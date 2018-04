Dilma reconhece necessidade de recursos para militares

Do mesmo modo, acrescentou ela, "o Brasil também tem de reconhecer que esses homens e mulheres necessitam de recursos" enfatizou. "Não só aqueles (destinados) a equipamentos, mas também aqueles que garantam uma vida digna à família militar". Ela não detalhou, porém, os valores desses investimentos, nem os índices de reajuste salarial para a tropa. Ex-guerrilheira, Dilma foi recebida com honras militares e tratada com afeto por oficiais das três armas, no almoço organizado pelo Ministério da Defesa no Clube da Aeronáutica. Com alguns, ela quebrou o protocolo e trocou beijinhos.

A presidente destacou os feitos do seu primeiro ano de governo e disse que "o País ingressa num novo ciclo de desenvolvimento, em que o crescimento econômico se combina com a inclusão social de mais brasileiros". Isso, segundo ela, vai exigir do governo "uma grande preocupação com a nossa capacidade de manter as nossas indústrias - em especial a da defesa e também a nossa capacidade de incorporar ciência, tecnologia e inovação nos serviços e bens derivados".

A despeito da crise que assola os países desenvolvidos, "o Brasil crescerá em 2012", acrescentou a presidente. Dilma citou que até outubro foram criados 2,2 milhões de empregos formais. Destacou que a inflação está sob controle e o país avançou no esforço de consolidação fiscal, com uma política monetária que permite margem de manobra. "Temos atraído volumes recordes de investimentos diretos externos e nossas reservas internacionais ultrapassam os US$ 350 bilhões", observou. "Temos também um colchão de liquidez sob a forma de depósitos compulsórios do BC em torno de R$ 430 bilhões", disse.