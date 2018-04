Dilma reclama de rampa interna do Planalto A presidente Dilma Rousseff queixou-se hoje, mais uma vez, do formato e do piso da rampa interna do Planalto, entre o terceiro e o segundo andar do palácio, desenhada por Oscar Niemeyer. "O risco de cair é total", disse Dilma aos jornalistas, que desceu para a cerimônia de entrega de prêmios de Direitos Humanos tentando se escorar no corrimão, para não escorregar.