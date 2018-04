Dilma rechaça tolerância com ações ilegais do MST A candidata do PT à Presidência da República, Dilma Rousseff, afirmou hoje, numa entrevista à Rádio Educadora Jovem Pan, de Uberlândia (MG), que não vai tolerar ações ilegais do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) ou de outros movimentos sociais. "Ninguém que governe um País, um Estado ou um município pode ser complacente com a ilegalidade. Invasão de terras, de centro de pesquisa, de prédios públicos é ilegalidade. E ilegalidade não é permitida", afirmou.