Dilma desmente boatos de que estava internada após tentar suicídio

BRASÍLIA - Ao final do lançamento do Plano Safra para Agricultura Familiar nesta segunda-feira, 22, no Palácio do Planalto, a presidente Dilma Rousseff fez questão de se aproximar dos jornalistas para rechaçar os boatos que circularam nesse domingo sobre seu estado de saúde. A presidente desmentiu boatos que circularam na internet nesse fim de semana de que estaria internada depois de tentar suicídio.

Antes mesmo de qualquer pergunta, Dilma se apressou em dizer que tinha só um minuto para falar porque precisava fazer uma ligação e emendou: "Nesse domingo correu um boato que eu estava internada. Vocês acham que eu estava?". Em seguida, mandou beijos aos jornalistas e foi embora.

Nesse domingo, a presidente foi informada por assessores dessa boataria e não gostou. Na manhã desta segunda, ela fez questão de andar de bicicleta fora do Palácio da Alvorada, onde foi filmada e fotografada por profissionais da imprensa. No sábado à noite, Dilma foi ao casamento da filha do senador Eunício Oliveira, no Lago Sul, em Brasília. Ela só participou da cerimônia religiosa. Na saída, disse a jornalistas que estava saindo cedo da cerimônia porque na manhã do domingo iria andar de bicicleta, como tem feito habitualmente.