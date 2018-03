Dilma receberá líderes aliados da Câmara em almoço no Alvorada

BRASÍLIA - Na linha de uma maior integração com a base, a presidente Dilma Rousseff receberá os líderes aliados na Câmara em um almoço a ser realizado em breve no Palácio da Alvorada. A data do encontro ainda não está marcada, mas deverá ser dentro de duas semanas. O almoço foi acertado nesta quarta-feira, 4, durante a reunião da presidente com o líder do governo na Câmara, deputado Arlindo Chinaglia (PT), e as ministras da secretaria de Relações Institucionais, Ideli Salvatti; e da Casa Civil, Gleisi Hoffmann.

Chinaglia relatou à presidente (que estava em viagem à Índia na semana passada) as articulações que levaram à aprovação do projeto de Lei Geral da Copa na Câmara. As votações estavam paralisadas na Casa, depois que deputados da base se rebelaram contra o governo e setores ruralistas condicionaram a aprovação do projeto da Lei da Copa à votação do Código Florestal.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A votação do Código Florestal, no entanto, deverá ocorrer até o final de abril. O governo tem defendido o texto aprovado pelos senadores. Deputados ruralistas, no entanto, querem alterar a proposta. O relator do projeto, deputado Paulo Piau (PMDB-MG), tem discutido o seu parecer com os ministros da Agricultura, Mendes Ribeiro, e do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas, e com a ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira.