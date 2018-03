Dilma recebe visita de ministro argentino A presidente Dilma Rousseff recebeu nesta sexta o ministro do Planejamento e Investimentos Públicos da Argentina, Julio De Vido, que está em visita ao Brasil. De Vido estava acompanhado do ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, que já se reuniu hoje pela manhã com o colega argentino.