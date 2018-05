Dilma recebe um dos poucos deputados do PSD ainda contrário ao impeachment

Após uma série de desembarques do governo, na sexta-feira (15), foi a vez do presidente do PSD, Gilberto Kassab, anunciar sua demissão do Ministério das Cidades. A saída de um dos principais aliados de Dilma no partido foi um duro golpe para a presidente, que contava com o apoio do ex-ministro para atrair votos favoráveis a ela na sessão de amanhã.

A presidente passou o dia recebendo parlamentares e aliados para garantir apoio suficiente para barrar o processo de impeachment na votação da Câmara. Convencida de que precisava se concentrar na busca dos votos indecisos e convencer parlamentares a se ausentarem do plenário neste domingo, Dilma chegou a cancelar a ida ao acampamento de representantes dos movimentos sociais, instalado no Ginásio Nilson Nelson, e fez da Alvorada um quartel general contra o impeachment.

Apesar do avançado da hora, o movimento não para tanto no Alvorada quanto no Palácio do Jaburu, casa oficial do vice-presidente Michel Temer, seu mais novo maior opositor. O peemedebista, que voltou de São Paulo para Brasília neste sábado, 16, recebeu aliados do PMDB ao longo de todo o dia. Neste momento, Temer está reunido com o deputado Heráclito Fortes (PMDB-PI), que chegou ao Jaburu por volta das 22 horas.

De acordo com o Placar do Impeachment, até às 23h01 deste sábado, 350 deputados se declaravam favoráveis ao impeachment e 133 contra. Havia ainda 9 indecisos, 19 que não qusieram revelar o voto e 2 com possível ausência.