Dilma recebe título de Cidadã São-Bernardense A presidente Dilma Rousseff foi condecorada nesta sexta-feira, 13, com o título de Cidadã São-Bernardense pelo presidente da Câmara Municipal da cidade, Sebastião Matheus (PT), e demais vereadores. Dilma encontra-se em São Bernardo do Campo desde as 12h30 desta sexta-feira e participa da inauguração do Hospital de Clínicas Municipal José Alencar, que morreu em 2011. O hospital, cujos investimentos totais somam R$ 240 milhões, recebeu R$ 126 milhões do governo federal.