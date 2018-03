Dilma recebe tela de artista com desenho do rosto dela A presidente Dilma Rousseff recebeu na tarde de hoje um quadro com um desenho do rosto dela feito pelo artista plástico pernambucano Romero Britto. Dono de uma galeria de arte pop em Miami, o artista esteve no Planalto para entregar a obra. Em janeiro, ele pagou US$ 20 mil para publicar o desenho na revista New York Magazine, do jornal New York Times.