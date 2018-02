Dilma recebe nesta quarta-feira o presidente do Egito A presidente Dilma Rousseff recebe nesta quarta-feira, 8, o presidente do Egito, Mohamed Morsi. Os compromissos estão citados na agenda oficial da presidente divulgada nesta terça-feira pouco pelo Palácio do Planalto. Para as 11 horas, está marcada a cerimônia oficial de chegada de Morsi. Logo em seguida, às 11h20, haverá encontro de Dilma com ele. Para as 12h30, está programada cerimônia de assinatura de atos. Às 12h40, será realizada declaração à imprensa. Na sequência, às 13 horas, haverá almoço no Palácio Itamaraty. O último compromisso da agenda de Dilma para esta quarta-feira é uma reunião, às 16 horas, com a chefe da Casa Civil da Presidência da República, Gleisi Hoffmann, Palácio do Planalto.