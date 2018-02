Dilma recebe missões estrangeiras no Itamaraty A presidente Dilma Rousseff chegou na noite de hoje no Palácio do Itamaraty para o último compromisso oficial da cerimônia de posse. Ela oferece uma recepção às missões especiais estrangeiras e autoridades brasileiras. Amanhã, Dilma já tem uma agenda cheia, com audiências a presidentes e autoridades estrangeiras.