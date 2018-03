Dilma recebe lideranças do Senado Em dia de intensa agenda sobre a reforma política, a presidente Dilma Rousseff recebe na tarde desta quinta-feira lideranças do Senado no Palácio do Planalto. Segundo informou a assessoria de comunicação do Planalto, participam da reunião os senadores Eduardo Braga (PMDB), líder do governo na Casa, Eunício Oliveira, líder do PMDB, Gim Argello, líder do PTB, José Pimentel (PT), líder do governo no Congresso, Walter Pinheiro, vice-líder do PT, Rodrigo Rollemberg, líder do PSB, Sérgio Petecão, líder do PSD, Inácio Arruda, líder do PC do B, Eduardo Amorim, líder do PSC, Acir Gurgacz, líder do PDT, Eduardo Lopes, líder do PRB, Antonio Carlos Rodrigues, vice-líder do PR no Senado, e o senador Benedito de Lira (PP). Também estão na reunião o líder do governo na Câmara, deputado Arlindo Chinaglia, o vice-presidente Michel Temer e a ministra das Relações Institucionais, Ideli Salvatti.