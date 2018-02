Dilma recebe hoje, no Planalto, arcebispo de Aparecida

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A presidente Dilma Rousseff receberá nesta segunda-feira, às 17 horas, em seu gabinete no Palácio do Planalto, dom Raimundo Damasceno, arcebispo de Aparecida (SP). Dilma, que está sem agenda oficial, passou a manhã no Palácio da Alvorada, sua residência, onde recebeu os ministros da Casa Civil, Aloizio Mercadante; da Justiça, José Eduardo Cardozo; da Comunicação Social, Thomas Traumann; além do assessor da campanha, Franklin Martins. A presidente está se dedicando à preparação para o primeiro debate entre os candidatos à Presidência, a ser realizado nesta terça-feira à noite, na TV Bandeirantes, em São Paulo.