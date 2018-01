Dilma recebe futuro ministro da Saúde no Planalto

Brasília - A presidente Dilma Rousseff recebeu na manhã desta terça-feira, 21, no Palácio do Planalto, o secretário de Saúde de São Bernardo do Campo (SP), Arthur Chioro, que substituirá o petista Alexandre Padilha no Ministério da Saúde na reforma ministerial prevista para as próximas semanas. Padilha deixará o cargo para disputar o governo de São Paulo pelo PT. O encontro foi revelado às 12h30 na atualização da agenda presidencial. Anteriormente, a agenda informava que Dilma havia chegado ao Planalto às 9h30 para despachos internos.

Neste momento, Dilma está reunida com o presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, e o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), Carlos Arthur Nuzman. Também participam da reunião sobre os preparativos dos Jogos Olímpicos de 2016 o governador e o vice do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral e Luiz Fernando Pezão, respectivamente, além do prefeito do Rio, Eduardo Paes.