Dilma recebe direção da Frente Nacional de Prefeitos A presidente Dilma Rousseff deve se reunir amanhã com a direção da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), às 15 horas, no Palácio do Planalto. O encontro faz parte da agenda positiva que Dilma pretende construir no retorno do encontro do G-20 na Austrália e atende também à reivindicação dos prefeitos de abrir um canal de diálogo permanente com o Executivo federal no próximo mandato da presidente da República.