Dilma recebe cineasta Oliver Stone em comitê de Brasília Durou cerca de uma hora e dez minutos o encontro do cineasta Oliver Stone com Dilma Rousseff em uma casa no Lago Sul em Brasília, onde funciona o comitê da pré-candidata à Presidência pelo PT. Stone foi recebido pela petista na entrada principal. Na saída, ele não falou com a imprensa. O cineasta está no Brasil para o lançamento do filme "Ao Sul da Fronteira".