Dilma recebe Cardozo e Gilles no Palácio da Alvorada

A presidente da República, Dilma Rousseff, está reunida na manhã deste domingo com o advogado-geral da União, José Eduardo Cardozo, e com o assessor geral da Presidência, Gilles Azevedo.

Os dois passaram em frente ao Palácio do Jaburu, onde o vice-presidente Michel Temer recebe o presidente da Fiesp, Paulo Skaf, em direção ao Palácio da Alvorada, uma das residências oficiais da Presidência da República. A distância dos dois palácios é de cerca de um quilômetro.

Cardozo é o responsável pela defesa da presidente Dilma no proceso de impeachment. Ontem, o senador Raimundo Lira (PMDB-PB), indicado para presidir a comissão especial do impeachment no Senado, anunciou que vai dar espaço pra Carodozo fazer, logo na primeira fase, a defesa da presidente Dilma. Mas antes, Raimundo Lira quer ouvir os juristas que apresentaram o pedido de impeachment.

A decisão foi tomada depois de ouvir técnicos especialistas no regimento do Senado e em direito constitucional. Os senadores indicados para compor a comissão devem ser eleitos na segunda (26). E a comissão instalada na terça-feira (23).