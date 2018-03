Dilma recebe 4ª multa por propaganda antecipada Pela quarta vez, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aplicou multa à candidata do PT à Presidência da República, Dilma Rousseff, por propaganda eleitoral antecipada. A nova multa é de R$ 6 mil, totalizando R$ 21 mil o débito aplicado à candidata petista. Dilma infringiu a lei quando o PT veiculou no Rio Grande do Sul, nos dias 26, 28 e 31 de maio, uma propaganda na qual a candidata afirma: "O Brasil vive hoje seu melhor momento. Isso é apenas o começo de uma grande era de prosperidade. E o Rio Grande do Sul pode, sim, usufruir melhor desse novo tempo. Vamos consolidar o polo naval, recuperar a posição de destaque que sempre tivemos na indústria e na agricultura. Vamos fortalecer a educação, a saúde e a segurança, melhorar o emprego e o salário. É hora de acelerar e seguir em frente".