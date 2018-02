Dilma rebate críticas e defende obras emergenciais

A presidente enfatizou que conhece o grave problema que o semiárido enfrenta na Paraíba e no Nordeste e que por isso o governo vai investir quase R$ 1 bilhão no canal Acauã-Araçagi. "Essa é uma obra que vai ocorrer de forma acelerada e vai beneficiar milhares e milhares de famílias", garantiu. Dilma disse também que é preciso fazer no Nordeste "muito mais do que em outros lugares". "Durante muito tempo o Nordeste ficou esquecido", justificou.

Lembrando os benefícios dos programas Bolsa-Estiagem e o Garantia-Safra, ela prometeu manter a ajuda do Exército com caminhões-pipa enquanto a questão do abastecimento de água não for solucionado. "Queremos que aqui tenha obras estruturantes, mas enquanto elas não ficam prontas, vamos garantir carros-pipa", afirmou. Segundo Dilma, outros programas, como o Brasil Carinhoso, também ajudam no combate à seca. "O Brasil Carinhoso funcionou como rede de proteção para a população nordestina enfrentar a seca de cabeça erguida", completou.

Mais cedo, em João Pessoa, durante a cerimônia de entrega de 576 unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida e de 22 máquinas retroescavadeiras a municípios da Paraíba, Dilma elogiou as parcerias com o governador Ricardo Coutinho (PSB) e com o prefeito Luciano Cartaxo (PT) e ressaltou que procura agir de forma republicana, sem "perseguir" quem não é de seu partido ou de sua aliança.

"Nós podemos disputar eleição, nós podemos brigar na eleição, nós podemos fazer o diabo quando é a hora da eleição. Agora, quando a gente está no exercício do mandato, nós temos que nos respeitar porque fomos eleitos pelo voto direto do povo brasileiro", afirmou em João Pessoa.