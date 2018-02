Dilma rebate críticas a Territórios da Cidadania A chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, rebateu hoje as críticas dos partidos de oposição de que é eleitoreiro o programa Territórios da Cidadania, lançado ontem pelo governo para beneficiar áreas rurais do País. "O Territórios da Cidadania é um dos melhores programas no sentido da distribuição de renda. Ele é focado e tem um papel de resgate dos bolsões de pobreza, que não são facilmente atingidos", afirmou a ministra, depois de participar de reunião na Confederação Nacional da Indústria (CNI). Segundo ela, esse programa representa um esforço articulado do governo. Para Dilma, o fato de o País ter eleições a cada dois anos "não permite dizer que as ações do governo sejam eleitoreiras". Ela negou ainda que o programa vá beneficiar apenas áreas consideradas bases eleitorais do PT, como sugeriu a oposição. O DEM entrou hoje com uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF) questionando o programa. Na avaliação da ministra, estas ações fazem parte da "estratégia da oposição" e têm sido um padrão em relação a vários projetos do governo. "Seria melhor encontrar uma forma de contribuir com essa questão, que é resgatar bolsões de pobreza e aprofundar a distribuição de renda. É inadmissível que alguém seja contra isso", afirmou.