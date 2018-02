Dilma rebate crítica da 'Economist' em Nova York A pré-candidata do PT à Presidência, Dilma Rousseff, respondeu às críticas feitas pela revista britânica The Economist de que a economia brasileira parece um Toyota com um "acelerador preso no piso", em uma comparação com os problemas de freio apresentados em determinados modelos fabricados pela montadora japonesa. "Só se for um Toyota em relação à Europa", afirmou ela, em entrevista depois de apresentação em evento sobre as eleições organizado pela BM&F-Bovespa em Nova York.